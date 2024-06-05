У Херсоні жінка вкусила поліцейського, який разом з ТЦК перевіряв документи її сина

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Зазначається, що близько опівдня 4 червня на території ринку в Корабельному районі Херсона поліцейські спільно з представниками ТЦК та СП здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень. Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу, та став поводитись агресивно.

У цей момент, за даними поліції, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи 23-річного сина, жінка вкусила за руку поліцейського. Користуючись моментом, чоловік втік.

"Чоловік за віком і так не підлягає мобілізації, але 60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського", - додали правоохоронці.

За фактом нападу на поліцейського розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків" Кримінального кодексу України.

Конфлікти з представниками ТЦК

Нещодавно на Закарпатті просто з вокзалу до ТЦК забрали рівненського спортсмена. За інформацією ЗМІ, його вже відправили на полігон. Також у Закарпатській області працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату 25-річного футболіста Миколу Сираша з ФК "Хуст". На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще на той момент не вступив у дію.

В Асоціації міжнародних автоперевізників заявили, що на Закарпатті ТЦК незаконно затримують водіїв вантажівок, які повертаються із-за кордону, і мобілізують їх. Відтак щодо цих фактів Асоціацією були скеровані листи прем’єр-міністру України Денису Шмигалю і голові Закарпатської ОВА Віктору Микиті.

Крім того, у мережі поширили відео нібито протиправних дій військкомів у Львові. Так, на вул. Кобилиця у Львові стався черговий інцидент між військовозобов’язаним та працівниками ТЦК. Свідками події стали перехожі. Відтак жінки стали на захист військовозобов’язаного. Натомість чоловіки у формі зазначили, що подадуть його у розшук за ухилення від мобілізації.

Також 31 травня повідомляли, що співробітники Мукачівського ТЦК та СП на Закарпатті зупинили фуру з ліками і нібито зірвали постачання критично важливих препаратів