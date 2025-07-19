У Києві чоловік поранив ножем відвідувача ТРЦ
У Голосіївському районі Києва поліція затримала 27-річного чоловіка, який скоїв напад із ножем на відвідувача одного з торговельно-розважальних центрів
Про це повідомила Поліція Києва.
За даними правоохоронців, повідомлення про поранення місцевого мешканця в приміщенні ТРЦ надійшло до поліції 19 липня близько 12:00.
Прибувши на місце події, поліцейські попередньо встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з учасників ножем ударив іншого в ногу.
Постраждалого 28-річного чоловіка ушпиталили — він у тяжкому стані.
Нападника затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом замаху на умисне вбивство відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.
Наразі поліцейські встановлюють мотиви та обставини злочину. Триває досудове розслідування.
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