У Києві чоловік поранив ножем відвідувача ТРЦ

Про це повідомила Поліція Києва.

За даними правоохоронців, повідомлення про поранення місцевого мешканця в приміщенні ТРЦ надійшло до поліції 19 липня близько 12:00.

Прибувши на місце події, поліцейські попередньо встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з учасників ножем ударив іншого в ногу.

Постраждалого 28-річного чоловіка ушпиталили — він у тяжкому стані.

Нападника затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом замаху на умисне вбивство відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Наразі поліцейські встановлюють мотиви та обставини злочину. Триває досудове розслідування.