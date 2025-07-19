Вдарила шампуром у груди: на Черкащині затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві чоловіка
Правоохоронці міста Звенигородка, що на Черкащині затримали 33-річну жінку, яка під час сварки вдарила шампуром у груди 26-річного чоловіка. Від отриманої травми потерпілий помер
Про це інформує Поліція Черкаської області.
Зазначається, що інцидент стався 17 липня на одній із баз відпочинку у Звенигородському районі.
фото: Поліція Черкаської області
"Чоловік та дружина відпочивали у компанії друзів та вживали алкоголь. Пізніше між ними виникла сварка з бійкою під час якої, 33-річна жінка схопила шампур та смертельно поранила ним свого чоловіка", - розповіли в поліції.
На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та фахівці-криміналісти поліції.
"Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Зловмисницю затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.
фото: Поліція Черкаської області
фото: Поліція Черкаської області
Слідчі, під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури, повідомили затриманій про підозру в умисному вбивстві, ст. 115 Кримінального кодексу України.
За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У Харкові затримали 17-річного підлітка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві свого однолітка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 42
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе