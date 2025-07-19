Вдарила шампуром у груди: на Черкащині затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві чоловіка

Про це інформує Поліція Черкаської області.

Зазначається, що інцидент стався 17 липня на одній із баз відпочинку у Звенигородському районі.

фото: Поліція Черкаської області

"Чоловік та дружина відпочивали у компанії друзів та вживали алкоголь. Пізніше між ними виникла сварка з бійкою під час якої, 33-річна жінка схопила шампур та смертельно поранила ним свого чоловіка", - розповіли в поліції.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та фахівці-криміналісти поліції.

"Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Зловмисницю затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

фото: Поліція Черкаської області

фото: Поліція Черкаської області

Слідчі, під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури, повідомили затриманій про підозру в умисному вбивстві, ст. 115 Кримінального кодексу України.

За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.