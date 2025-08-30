У Києві чоловік викинув новонароджених цуценят у смітник, одне з них загинуло: розпочато розслідування

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, мешканці одного з будинків виявили у смітнику зав’язаний пакет, де серед побутового сміття знаходилися маленькі цуценята. Один із них загинув. Решту тварин вдалося врятувати — їх передали волонтерам, які нині опікуються їхнім лікуванням та здоров’ям. Наразі цуценята перебувають у ветеринарній клініці.

фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронці провели обшук у квартирі мешканця будинку, який міг бути причетним до події. Під час слідчих дій за участю кінологів у його помешканні виявили собаку з ознаками післяродового стану. Чоловік зізнався, що виніс цуценят на смітник, оскільки вважав їх мертвими.

фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Тіло загиблого цуценяти вилучено та направлено на експертизу для встановлення причини смерті.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 КК України — жорстоке поводження з тваринами щодо двох і більше тварин, що призвело до загибелі однієї з них.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.