Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал У Києві чоловік викинув новонароджених цуценят у смітник, одне з них загинуло: розпочато розслідування

У Києві чоловік викинув новонароджених цуценят у смітник, одне з них загинуло: розпочато розслідування

Ксенія Золотова
30 серпня, 2025 субота
11:11
Кримінал

У столиці правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами після того, як у сміттєвому баку в Солом’янському районі Києва було знайдено 5 новонароджених цуценят стаффордширського тер'єра

Зміст

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, мешканці одного з будинків виявили у смітнику зав’язаний пакет, де серед побутового сміття знаходилися маленькі цуценята. Один із них загинув. Решту тварин вдалося врятувати — їх передали волонтерам, які нині опікуються їхнім лікуванням та здоров’ям. Наразі цуценята перебувають у ветеринарній клініці.

фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронці провели обшук у квартирі мешканця будинку, який міг бути причетним до події. Під час слідчих дій за участю кінологів у його помешканні виявили собаку з ознаками післяродового стану. Чоловік зізнався, що виніс цуценят на смітник, оскільки вважав їх мертвими.

фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Тіло загиблого цуценяти вилучено та направлено на експертизу для встановлення причини смерті.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 КК України — жорстоке поводження з тваринами щодо двох і більше тварин, що призвело до загибелі однієї з них.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

  • У суботу, 23 серпня, на Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну сусідку, взявши до рук мисливську рушницю свого батька.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
Люди вийшли на протест через відкриття Нацмеморіалу у Мархалівці. Активісти кажуть, що затримали близько десятка людей
Автор Дар'я Тарасова
27 серпня, 2025 середа
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер закликала дітей-акторів з "Гаррі Поттера" уникати соцмереж і жити вдома
Чорне море
Автор Ірена Моляр
28 серпня, 2025 четвер
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
Київ
+25.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
30 серпня
11:49
Латвія
Латвія з 1 вересня запроваджує посилені правила в’їзду для іноземців, зокрема й українців: що потрібно знати
11:34
Оновлено
ЗРК Patriot
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та обладнання до неї на $179 млн
11:31
Аналітика
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
Якими можуть бути дозволи на використання зброї США
11:13
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
11:00
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Знання, які отримала РФ у війні проти України, становлять загрозу для всього світу, - австралійський генерал Раян
10:51
Україна - США, конгрес
Посол США при НАТО: Вашингтон надає Україні можливості для глибших ударів по Росії
10:02
OPINION
"Мирна формула" Росії — лише двері до нових війн
09:20
сили ППО
Сили ППО уразили 510 БПЛА та 38 ракет, якими РФ атакувала Україну
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили два російські нафтопереробні заводи: деталі
08:39
Огляд
Шпигун Петров, нові театральні пани і коза Валькірія – 5 книг з неймовірними історіями
08:21
Ексклюзив
криголам "Ноосфера"
Флот науки і свободи: 4 роки тому над криголамом "Ноосфера" замайорів синьо-жовтий прапор
08:16
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів
08:08
Літак. авіація, Польща
Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну
08:04
OPINION
Зашморг для союзника
07:40
Аналітика
Кінець літа без перемог: чому російський наступ виявився стратегічним провалом. Пояснюємо
07:27
Огляд
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Карта бойових дій за період 22-30 серпня: ворог прорвався до Лимана й у глиб Дніпровщини
06:59
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 850 військових, 47 артсистем та 6 танків
00:30
радбез ООН
США на Радбезі ООН закликали Росію припинити війну та пригрозили санкціями
2025, п'ятниця
29 серпня
23:47
Президент Франції Еммануель Макрон
Якщо Путін не погодиться зустрітися із Зеленським до понеділка, це означатиме, що він знову переграв Трампа,- Макрон
22:56
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Немає такої країни, як Білорусь, яка б була в такому складному становищі": Лукашенко каже, що обговорював з Трампом "деякі проблеми"
22:40
Оновлено
ФК "Карпати"
"Полтава" - "Зоря", "Кудрівка" - "Карпати": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
22:35
Макрон, Мерц
Франція та Німеччина пообіцяли посилити протиповітряну оборону України
22:22
Україна-Польща
Вето Навроцького: МВС Польщі працює над урегулюванням правового статусу українців
21:57
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний із зустріччю українських представників зі Стівом Віткоффом, - Безсмертний
21:35
Оновлено
Стів Віткофф
Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна. Венс у відповідь звинуватив ЗМІ в підриві зусиль Трампа щодо миру
21:12
Ексклюзив
Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
20:59
Україна Польща
У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець
20:20
Володимир Зеленський
"Триває робота над фіналізацією всіх компонентів": Зеленський про гарантії безпеки для України
20:07
евакуація
Із Донеччини та Дніпровщини евакуації потребують понад 234 тис. людей, - Мінгромад
20:05
OPINION
Вибити зуби... якщо не ловити ґав
19:44
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 25 людей загинули
19:15
"Координуємо наші зусилля": Єрмак і Кислиця провели зустріч з Віткоффом у Нью-Йорку
18:54
Фрідріх Мерц
Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
18:48
Прапор Словаччини
Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
18:38
Трамп і Путін
Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
18:36
Ексклюзив
У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу
18:24
Президентка Молдови Мая Санду
Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
18:18
Оновлено
сили ППО
Стерненко заявив про масове переведення фахівців ППО в піхоту. Генштаб спростував
18:06
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV