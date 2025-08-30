У Києві чоловік викинув новонароджених цуценят у смітник, одне з них загинуло: розпочато розслідування
У столиці правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами після того, як у сміттєвому баку в Солом’янському районі Києва було знайдено 5 новонароджених цуценят стаффордширського тер'єра
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними слідства, мешканці одного з будинків виявили у смітнику зав’язаний пакет, де серед побутового сміття знаходилися маленькі цуценята. Один із них загинув. Решту тварин вдалося врятувати — їх передали волонтерам, які нині опікуються їхнім лікуванням та здоров’ям. Наразі цуценята перебувають у ветеринарній клініці.
фото: https://t.me/kyiv_pro_office
Правоохоронці провели обшук у квартирі мешканця будинку, який міг бути причетним до події. Під час слідчих дій за участю кінологів у його помешканні виявили собаку з ознаками післяродового стану. Чоловік зізнався, що виніс цуценят на смітник, оскільки вважав їх мертвими.
фото: https://t.me/kyiv_pro_office
Тіло загиблого цуценяти вилучено та направлено на експертизу для встановлення причини смерті.
За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 КК України — жорстоке поводження з тваринами щодо двох і більше тварин, що призвело до загибелі однієї з них.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
- У суботу, 23 серпня, на Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну сусідку, взявши до рук мисливську рушницю свого батька.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе