На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з батькової рушниці

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Київській області.

Близько 16:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків виявлено шестирічну дівчинку без свідомості, з вогнепальним пораненням руки.

Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик, який проживає у цьому будинку, взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батькові, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла.

Батька хлопчика правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Відносно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України будь-яка особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.