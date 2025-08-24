Третій корпус та бійці підрозділу ГУР "Артан" звільнили Новомихайлівку на Донеччині

Про це пресслужба Третього корпусу поінформувала ввечері 24 серпня 2025 року.

"Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту", - йдеться у повідомленні.

Результатом операції стало те, що українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.

"Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від роsіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути", - наголосили у Третьому корпусі.