Сирський: наші бійці контратакували і звільнили на Донеччині села Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку

З такою заявою виступив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку", - зазначив Сирський.

Сам він 24 серпня, за його власними словами, працює на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

"Вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки. Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені", - наголосив головнокомандувач.