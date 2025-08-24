Сирський: наші бійці контратакували і звільнили на Донеччині села Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку
На День Незалежності, 24 серпня 2025 року, Сили оборони України відбили у російської армінії три села з територіального складу Донецької області
З такою заявою виступив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку", - зазначив Сирський.
Сам він 24 серпня, за його власними словами, працює на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку.
Читайте також: Наш Донецьк, наш Луганськ, наш Крим знову будуть разом з нами, - Зеленський на День Незалежності
"Вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки. Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені", - наголосив головнокомандувач.
- 23 серпня стало відомо, що Українські бійці зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на межі Дніпровщини та Донеччини.
