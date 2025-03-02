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У Києві під час комендантської години пʼяний водій скоїв ДТП: четверо постраждалих

Ксенія Золотова
2 березня, 2025 неділя
11:11
Кримінал

2 березня близько другої години ночі, під час комендантської години, у Києві сталася ДТП за участі нетверезого кермувальника легковика й вантажівки. Постраждали четверо людей, у тому числі п'яний водій

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Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці затримали нетверезого кермувальника KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів. Автопригода відбулась під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність.

Рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок удару тілесні ушкодження отримали винуватець автопригоди, який перебував напідпитку (2,1 проміле), та троє його пасажирів, яких з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до лікарні.

Слідчі затримали порушника. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані спʼяніння. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

  • На Херсонщині у середу, 26 лютого, заступник голови Херсонської ОВА на авто потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої загинув велосипедист.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Новини ДТП
новини Києва
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