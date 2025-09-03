Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози

У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози

Катерина Ганжа
3 вересня, 2025 середа
15:21
Кримінал

У Києві правоохоронці викрили адвокатку та її спільників – колишнього правоохоронця, працівника муніципальної охоронної організації та лікаря-травматолога одного з медзакладів області, які за 8 тисяч доларів впливали на видачу фіктивних медичних документів чоловікам для ухилення від мобілізації. Фігурантам повідомили про підозру

Зміст

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. 

За даними слідства, адвокатка мала дружні зв’язки з лікарем державної установи та запропонувала йому налагодити незаконний "бізнес". Для прикриття діяльності вона залучила колишнього правоохоронця та посередника, які займалися передачею й розподілом грошей.

"Жінка підшуковувала "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та пропонувала їм уникнути служби за 8 тис. доларів. За ці кошти група забезпечувала довідки про нібито тяжкі хвороби, переважно психіатричні розлади. Такі документи дозволяли військовозобов’язаним довго не з’являтися на службу або навіть зніматися з обліку", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що під час розслідування задокументовано два епізоди протиправної діяльності. За наявною інформацією, послугами групи скористалися понад 20 осіб.

 Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у медзакладах.

"Всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - зазначили в ДБР.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • На початку липня у Тячівському районі Закарпаття викрили лікаря на схемі для ухилення від мобілізації. 
