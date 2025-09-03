У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози
У Києві правоохоронці викрили адвокатку та її спільників – колишнього правоохоронця, працівника муніципальної охоронної організації та лікаря-травматолога одного з медзакладів області, які за 8 тисяч доларів впливали на видачу фіктивних медичних документів чоловікам для ухилення від мобілізації. Фігурантам повідомили про підозру
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, адвокатка мала дружні зв’язки з лікарем державної установи та запропонувала йому налагодити незаконний "бізнес". Для прикриття діяльності вона залучила колишнього правоохоронця та посередника, які займалися передачею й розподілом грошей.
"Жінка підшуковувала "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та пропонувала їм уникнути служби за 8 тис. доларів. За ці кошти група забезпечувала довідки про нібито тяжкі хвороби, переважно психіатричні розлади. Такі документи дозволяли військовозобов’язаним довго не з’являтися на службу або навіть зніматися з обліку", - розповіли в ДБР.
Зазначається, що під час розслідування задокументовано два епізоди протиправної діяльності. За наявною інформацією, послугами групи скористалися понад 20 осіб.
Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у медзакладах.
"Всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - зазначили в ДБР.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- На початку липня у Тячівському районі Закарпаття викрили лікаря на схемі для ухилення від мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе