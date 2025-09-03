У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, адвокатка мала дружні зв’язки з лікарем державної установи та запропонувала йому налагодити незаконний "бізнес". Для прикриття діяльності вона залучила колишнього правоохоронця та посередника, які займалися передачею й розподілом грошей.

"Жінка підшуковувала "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та пропонувала їм уникнути служби за 8 тис. доларів. За ці кошти група забезпечувала довідки про нібито тяжкі хвороби, переважно психіатричні розлади. Такі документи дозволяли військовозобов’язаним довго не з’являтися на службу або навіть зніматися з обліку", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що під час розслідування задокументовано два епізоди протиправної діяльності. За наявною інформацією, послугами групи скористалися понад 20 осіб.

Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у медзакладах.

"Всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - зазначили в ДБР.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.