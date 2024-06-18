У Києві затримали адвокатку, яка спонукала клієнта дати слідчому $30 тисяч хабаря
У Києві правоохоронці затримали адвокатку, яка підбурювала свого клієнта дати 30 тисяч доларів слідчому в обмін на зняття чоловіка з розшуку
Про це повідомляє Національна поліція.
Правоохоронці встановили, що киянин, який раніше перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення на Одещині, звернувся за послугами з надання правової допомоги до 50-річної адвокатеси.
За даними слідчих, жінка запевнила клієнта у тому, що єдиний вихід вирішення "проблеми" - надати через неї неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів слідчому поліції.
Поліціянти затримали адвокатку під час отримання від чоловіка першого траншу - 12 тисяч доларів. В неї також вилучили гроші та іномарку, в якій відбувалася так звана угода.
Жінці оголосили про підозру у підбуренні до надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди. Стаття передбачає строк до восьми років з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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