У Києві затримали адвокатку, яка спонукала клієнта дати слідчому $30 тисяч хабаря

Про це повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці встановили, що киянин, який раніше перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення на Одещині, звернувся за послугами з надання правової допомоги до 50-річної адвокатеси.

За даними слідчих, жінка запевнила клієнта у тому, що єдиний вихід вирішення "проблеми" - надати через неї неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів слідчому поліції.

Поліціянти затримали адвокатку під час отримання від чоловіка першого траншу - 12 тисяч доларів. В неї також вилучили гроші та іномарку, в якій відбувалася так звана угода.

Жінці оголосили про підозру у підбуренні до надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди. Стаття передбачає строк до восьми років з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.