У навчальному центрі на Чернігівщині курсант застрелив двох інструкторів

Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області.

"Учора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Унаслідок отриманих поранень двоє військових загинули", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Що кажуть у Сухопутних військах

Оперативне командування "Північ" підтвердило трагічний інцидент на тренувальному полігоні й висловило співчуття рідним і близьким загиблих.

"Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства, надаючи необхідну інформацію та підтримку правоохоронним органам. Військова служба правопорядку Збройних Сил України також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний перебуває під вартою.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.