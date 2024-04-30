У Німеччині провели розтин тіл військових ЗСУ, вбитих росіянином. Прокуратура припускає політичні мотиви злочину

Про це прокуратура Мюнхена повідомила Укрінформу у відповідь на запит.

"Прокуратура Мюнхена, центральне управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом узяли на себе розслідування 29 квітня, оскільки не можна виключити політичну мотивацію злочину… Мотиви злочину наразі невідомі, тож хоча політичну мотивацію не можна виключати, ми розслідуємо в усіх напрямках", - сказав речник.

Розслідують справу в співпраці з прокуратурою Мюнхена також співробітники місцевої кримінальної поліції.

В Інституті судової медицини в Мюнхені в неділю, 28 квітня, було проведено розтин обох жертв.

Зазначається що вбиті українці перебували в Німеччині на лікуванні після поранень із другої половини 2023 року.

Підозрюваний 57-річний громадянин Росії перебуває під вартою. Попередньо відомо, що підозрюваний мешкав у Німеччині з початку 1990-х років.

"За попередніми даними, два потерпілі та обвинувачений були знайомі", - додав речник.

Що передувало

27 квітня у німецькому місті Мурнау було смертельно поранено двох громадян України. У вбивстві підозрюють росіянина. В уряді ФРН запевнили, що не толеруватимуть злочини проти українців.

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України поінформувало, що ідентифікувало одного з убитих військовослужбовців.

"Ним є наш побратим – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені", - йдеться у повідомленні.