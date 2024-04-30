У Німеччині провели розтин тіл військових ЗСУ, вбитих росіянином. Прокуратура припускає політичні мотиви злочину
Прокуратура Мюнхена не виключає політичні мотиви вбивства двох українських військових, яке сталося 27 квітня
Про це прокуратура Мюнхена повідомила Укрінформу у відповідь на запит.
"Прокуратура Мюнхена, центральне управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом узяли на себе розслідування 29 квітня, оскільки не можна виключити політичну мотивацію злочину… Мотиви злочину наразі невідомі, тож хоча політичну мотивацію не можна виключати, ми розслідуємо в усіх напрямках", - сказав речник.
Розслідують справу в співпраці з прокуратурою Мюнхена також співробітники місцевої кримінальної поліції.
В Інституті судової медицини в Мюнхені в неділю, 28 квітня, було проведено розтин обох жертв.
Зазначається що вбиті українці перебували в Німеччині на лікуванні після поранень із другої половини 2023 року.
Підозрюваний 57-річний громадянин Росії перебуває під вартою. Попередньо відомо, що підозрюваний мешкав у Німеччині з початку 1990-х років.
"За попередніми даними, два потерпілі та обвинувачений були знайомі", - додав речник.
Що передувало
27 квітня у німецькому місті Мурнау було смертельно поранено двох громадян України. У вбивстві підозрюють росіянина. В уряді ФРН запевнили, що не толеруватимуть злочини проти українців.
Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України поінформувало, що ідентифікувало одного з убитих військовослужбовців.
"Ним є наш побратим – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені", - йдеться у повідомленні.
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