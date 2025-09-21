У Полтаві адвокатку та її спільника взяли під варту за схему з ухилення від мобілізації
У Полтаві адвоката та її спільника взяли під варту на 60 діб без права застави за організацію схеми ухилення від мобілізації та перешкоджання діяльності Збройних Сил України
Про це повідомляє пресслужба суду.
20 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави щодо Л., 1987 р.н. та Л., 2000 р.н..
Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України).
За даними слідства, адвокат Л. систематично використовувала офісне приміщення для організації протиправної схеми з ухилення від мобілізації. Вона:
- надавала поради та вказівки військовозобов’язаним щодо уникнення явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
- створювала неправдиві та недостовірні відомості для представників військових формувань;
- залучала зв’язки у медичних та військових установах для перешкоджання мобілізаційним заходам за неправомірну вигоду;
- організувала фізичну втечу мобілізованих із пунктів збору ТЦК та СП, використовуючи знайомого водія сервісу таксі.
Ці дії, за даними слідчих, призводили до зриву законодавчо регламентованих обов’язків співробітників ТЦК та СП, що негативно впливало на ефективність мобілізаційних заходів у місті Кременчук та Полтавській області.
Підозрюваним повідомлено про підозру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
- Відсьогодні, 1 вересня, представники ТЦК і СП відповідно до доручення глави Міноборони зобовʼязані фіксувати свою діяльність на бодікамери.
