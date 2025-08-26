Конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК - це ознака проваленої мобілізації, - ветеран Симороз

Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни Олег Симороз.

"ТЦК - це доволі болюча тема. Там проходить службу багато військовослужбовців, учасників бойових дій та поранених. Дуже прикро, що вони стають цапами-відбувайлами у цій ситуації. Ми маємо дивитися на ситуацію ширше. Усі визнають, що ТЦК має низький рівень довіри з боку суспільства. Але це насправді впирається в корінь проблеми мобілізаційних процесів. І давайте будемо відвертими: корінь проблеми - не солдат, який зупиняє когось біля станції метро. Корінь - у загальному сприйнятті мобілізації в Україні. Тут і втрачена комунікація, і питання - чому велика частина населення не сприймає мобілізаційні процеси", - зазначив Симороз.

За словами ветерана російсько-української війни, на жаль, з кожним роком недовіра до ТЦК лише зростає. Це питання справедливості. Йдеться не лише про саму мобілізацію, а про те, як вона здійснюється і кого вона стосується.

"Адже коли ми рухаємось у бік поділу суспільства на класи, наприклад, через економічне бронювання - виникає несправедливість: маєш гроші - не служиш, не маєш - служиш. Це не той підхід, який сприятиме єдності суспільства. Навпаки. Люди, які мають впливових родичів, не служать. І це негативно впливає на ставлення до мобілізації.

До цього додається загальна ситуація в країні: боротьба з топкорупцією, проблеми в армії, відсутність покарання для неадекватних командирів. Це створює додатковий негатив, який накопичується і формує загальну картину недовіри.

Але подивіться на ситуацію на фронті. Ми не можемо ігнорувати мобілізаційні процеси - потрібно щось змінювати. Треба повертати довіру та єдність серед людей. А замість цього ми говоримо про економічне бронювання, ухиляємось від розмови про справедливість. Конфлікти на вулицях між громадянами та працівниками ТЦК - це ознака проваленої мобілізації. І це вже б'є по обороноздатності країни", - наголосив Симороз.