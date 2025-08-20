"Прибираємо живі черги під ТЦК": уряд ухвалив рішення, що стосується мобілізації

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає пресслужба відомства.

"Таким чином реалізуємо наші ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги. Прибираємо живі черги під центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян", - сказав він.

Сервіс електронної черги в територіальних центрах комплектування працював у тестовому режимі з травня минулого року. З 1 травня 2025 року він запрацював на оновленій платформі, що дозволяє військовозобов’язаним самостійно обирати свій ТЦК або СП за місцем обліку чи фактичної реєстрації та отримувати SMS з датою і часом відвідування.

У відомстві наголосили, що це рішення є одним із кроків у створенні екосистеми е-ТЦК і спрямоване на спрощення доступу громадян до послуг, пов’язаних із військовим обліком.