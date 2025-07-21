В Україні можуть з'явитися мобільні ТЦК: нардеп Веніславський розповів, що для цього потрібно

Про це на брифінгу сказав член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

За його словами, закон не зобов’язує працівників ТЦК перебувати лише в стаціонарних будівлях.

"З погляду нормативно-правового забезпечення, законодавчого забезпечення я проблем не бачу. Тому що в законі не передбачено, що ТЦК і СП мають перебувати в чітко визначених місцях", - заявив Веніславський.

За словами нардепа, після ухвалення у 2023 році нового закону про посилення мобілізації ТЦК можуть працювати й у цифровому режимі. Це відкриває шлях до запровадження мобільних центрів, що можуть діяти на підставі підзаконних актів, ухвалених урядом або командуванням ЗСУ.

"Сучасні технології дозволяють забезпечити й комп'ютерним зв'язком, і доступом до баз. Тому я в цьому проблем не бачу", - додав нардеп.

Водночас він наголосив, що для запуску мобільних ТЦК потрібне відповідне рішення військового командування.