В Україні можуть з'явитися мобільні ТЦК: нардеп Веніславський розповів, що для цього потрібно
Через російські обстріли будівель ТЦК влада прагне забезпечити безпеку військових і громадян, тому незабаром в Україні можуть запрацювати мобільні центри
Про це на брифінгу сказав член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.
За його словами, закон не зобов’язує працівників ТЦК перебувати лише в стаціонарних будівлях.
"З погляду нормативно-правового забезпечення, законодавчого забезпечення я проблем не бачу. Тому що в законі не передбачено, що ТЦК і СП мають перебувати в чітко визначених місцях", - заявив Веніславський.
За словами нардепа, після ухвалення у 2023 році нового закону про посилення мобілізації ТЦК можуть працювати й у цифровому режимі. Це відкриває шлях до запровадження мобільних центрів, що можуть діяти на підставі підзаконних актів, ухвалених урядом або командуванням ЗСУ.
"Сучасні технології дозволяють забезпечити й комп'ютерним зв'язком, і доступом до баз. Тому я в цьому проблем не бачу", - додав нардеп.
Водночас він наголосив, що для запуску мобільних ТЦК потрібне відповідне рішення військового командування.
- На думку Веніславського, процес мобілізації в Україні відбувається відповідно до планів, які затверджено Генеральним штабом і Командуванням Збройних Сил.
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