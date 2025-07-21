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Оборона та безпека
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В Україні щомісяця мобілізують до 30 тис. людей, – Веніславський

Юлія Юліна
21 липня, 2025 понедiлок
16:07
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація

Процес мобілізації в Україні відбувається відповідно до планів, які затверджено Генеральним штабом і командуванням Збройних Сил

Зміст

Про це брифінгу сказав член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

За його словами, в Україні щомісяця мобілізують до 30 тис. людей, також активно розвивається система рекрутингу. Нардеп стверджує, що кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.

"Якщо раніше добровольців було до 5%, то зараз – понад 10%, і ця цифра постійно зростає", – сказав політик.

Веніславський додав, що всі нові механізми, передбачені законодавством для підтримки мобілізаційного процесу, вже дають свій результат.

"Я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні Сили України й громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже сто років. Тому ми маємо виходити з реалій. І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до того", - сказав нардеп.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. 

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

У 2024 році до центрів рекрутингу звернулися понад 32 тис. громадян.

6 лютого 2025 року член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив про позитивну динаміку в залученні бійців через рекрутинг.

Читайте також: Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система в США

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
Федір Веніславський
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