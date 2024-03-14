У РФ учасника війни в Україні засудили до 20 років через пожежу, в якій загинуло 13 людей
Суд у Москві призначив 20 років позбавлення волі сержанту Станіславу Йонкіну, який влаштував пожежу в кафе в Костромі, внаслідок якої загинули 13 людей
Про це повідомляє BBC.
За версією слідства, 23-річний контрактник Іонкін під час бійки в кафе зробив постріл з ракетниці, внаслідок чого в приміщенні спалахнула стеля.
Рідні Йонкіна розповідали, що незадовго до цього він повернувся з України, де брав участь у бойових діях та отримав поранення.
Прокурор у ході дебатів, які пройшли на початку березня, просив призначити Іонкіну 16 років позбавлення волі.
Як повідомляє ТАСС, Станіслав Іонкін після набрання вироком законної сили має намір вирушити в Україну для участі в бойових діях. Як уточнив адвокат Юрій Хромцов, захист оскаржуватиме вирок в апеляційній інстанції.
Після пожежі в кафе також було заарештовано власника приміщення та директора кафе. Їх звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
- 5 листопада стало відомо, що у кафе "Полігон" у Костромі сталася пожежа із 15 загиблими, ймовірною причиною загоряння міг стати постріл з ракетниці під час масової бійки. У підпалі підозрювали військового РФ, який брав участь у війні проти України.
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