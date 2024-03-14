Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У РФ учасника війни в Україні засудили до 20 років через пожежу, в якій загинуло 13 людей

У РФ учасника війни в Україні засудили до 20 років через пожежу, в якій загинуло 13 людей

14 березня, 2024 четвер
18:29
Кримінал Пожежа у Костромі

Суд у Москві призначив 20 років позбавлення волі сержанту Станіславу Йонкіну, який влаштував пожежу в кафе в Костромі, внаслідок якої загинули 13 людей

Про це повідомляє BBC.

За версією слідства, 23-річний контрактник Іонкін під час бійки в кафе зробив постріл з ракетниці, внаслідок чого в приміщенні спалахнула стеля.

Рідні Йонкіна розповідали, що незадовго до цього він повернувся з України, де брав участь у бойових діях та отримав поранення.

Прокурор у ході дебатів, які пройшли на початку березня, просив призначити Іонкіну 16 років позбавлення волі.

Як повідомляє ТАСС, Станіслав Іонкін після набрання вироком законної сили має намір вирушити в Україну для участі в бойових діях. Як уточнив адвокат Юрій Хромцов, захист оскаржуватиме вирок в апеляційній інстанції.

Після пожежі в кафе також було заарештовано власника приміщення та директора кафе. Їх звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

  • 5 листопада стало відомо, що у кафе "Полігон" у Костромі сталася пожежа із 15 загиблими, ймовірною причиною загоряння міг стати постріл з ракетниці під час масової бійки. У підпалі підозрювали військового РФ, який брав участь у війні проти України.

Теги:
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
китай
13 березня, 2024 середа
У Китаї відреагували на заяву Путіна про готовність Росії до ядерної війни
На фото: Британський телеведучий Джонатан Росс
11 березня, 2024 понедiлок
Оглядач "Оскара" на британському телебаченні зневажливо висловився про зірку "Друзів" Перрі
легіон "Свобода Росії"
13 березня, 2024 середа
Російські добровольці, які проводять рейд у РФ, закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.46
    Купівля 38.46
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.99
    Продаж 42.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
14 березня
19:36
Тоні Кроос
Чемпіон світу відновив кар'єру в збірній Німеччині перед домашнім Євро-2024
19:34
Російські військові госпіталі
У Росії зафіксовано рекордну кількість чоловіків з інвалідністю, - ЗМІ
19:08
Жозеп Боррель
"Увійшов у сад, в який його ніхто не кликав": Боррель про заклик Папи Римського до України підняти білий прапор
19:07
На фото: Олександр Рудинський
Зірка "Перших ластівок" Рудинський розповів, що ВЛК визнала його придатним попри проблеми із зором
19:01
Швеція виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України за ініціативою Чехії
18:56
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше 4 збройові заводи
18:55
Ексклюзив
легіон "Свобода Росії"
Російські добровольці готові обміняти Тьоткіне на Мелітополь, - легіон "Свобода Росії"
18:44
Єнс Столтенберг
РФ задіяла в Україні майже всі свої сухопутні сили, - Столтенберг
18:21
У Греції археологи виявили уламки кораблів, датовані 3000 роком до нашої ери
18:20
Грант Шаппс
РФ, ймовірно, заглушила сигнал літака міністра оборони Британії під час польоту поблизу Калінінграда, - Reuters
18:15
Ріші Сунак
У Британії обговорюють заміну прем'єр-міністра Сунака, - Bloomberg
18:10
Ексклюзив
Легіон "Свобода Росії"
Армія РФ перекинула підрозділи у Білгородську та Курську області,  Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак
18:07
OPINION
Володимир Гевко
"20 днів у Маріуполі". Все, що про Україну — корисне для нас
18:01
Ексклюзив
ЗСУ втрати ворога
Для перемоги над РФ необхідно завдавати ворогу втрат у співвідношенні 1 до 8, а краще 1 до 15, - доброволець Ябчанка
17:53
Віктор Медведчук
Медведчук оскаржить в апеляції рішення суду про заборону на адвокатську діяльність в Україні
17:41
Медичний евакуаційний поїзд
"Не має аналогів у світі": Укрзалізниця вперше показала медичний евакуаційний поїзд
17:36
Starship
SpaceX вперше вивів Starship у космос, проте корабель впав у океан при посадці
17:36
Володимир Зеленський
Зеленський у розмові з Шольцом назвав пріоритетні потреби українських захисників
17:26
Дмитро Медведєв
Медведєв оприлюднив російську "формулу миру" із семи пунктів: деталі
17:18
На фото: Кадр з пропагандистського серіалу РФ "Переведи її через Майдан"
Пропагандисти РФ зняли серіал "Переведи її через Майдан" про події Євромайдану 
17:17
Ексклюзив
Авдіївка
На Авдіївському напрямку окупанти змінили підходи у застосуванні тактичної авіації, - командир підрозділу БпАК у складі 3-ї ОШБр Мазевич
17:10
таксі uklon
Сервіс таксі Uklon перестане працювати під час комендантської години
17:05
Ексклюзив
поліція польщі
Нас затримали, вилучили фотокамери та смартфони: журналіст Конкевич про затримання у Польщі під час зйомки сюжету про торгівлю РФ з ЄС
17:04
Оновлено
ЛУКОЙЛ
У РФ стверджують, що віцепрезидент Лукойла Робертус вчинив самогубство. Це четверта смерть топменеджерів компанії за 2 роки
16:52
Хорватія допомогла розмінувати частину деокупованої Харківщини. Там шукатимуть нові газові родовища
16:43
Хорватія
У Хорватії розпустили парламент
16:35
На фото: Роман Поланскі
Романа Поланскі судитимуть за зґвалтування підлітка, що імовірно сталося в 1973 році
16:24
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Очільник МАГАТЕ Гроссі не бачить передумов для застосування Росією ядерної зброї
16:19
Оновлено
Росія авіація вертоліт транспорт
У Магаданській області РФ розбився вертоліт з вахтовиками: одна особа загинула, є поранені
16:16
на фото: Майк Джонсон
Джонсон заявив, що палата представників може підтримати допомогу Україні у вигляді ленд-лізу або кредиту
16:10
Ексклюзив
Парад ганьби. Путін
Путін може застосувати концепцію "вставай страна огромная" після "виборів" у РФ: полковник ЗСУ Черник про серйозну небезпеку для України
16:00
OPINION
Віктор Андрусів
Закон про мобілізацію: Кабмінівське неправильне бронювання
15:57
Віктор Циганков (праворуч), Україна - Англія
"Є сумніви": тренер "Жирони" розповів про травму Циганкова перед вирішальними матчами відбору Євро-2024
15:52
НАБУ Фінляндія Міноборони України корупція кримінал
Елітні авто та нерухомість замість бронежилетів на 5,7 млн євро: у Фінляндії затримали шахраїв, які наживались на коштах Міноборони України
15:34
Єнс Столтенберг
Серед громадян країн-членів НАТО дві третини виступають за продовження підтримки України, - Столтенберг
15:26
вибори росія
РФ примушує мігрантів з Центральної Азії голосувати на псевдовиборах президента на ТОТ, - Спротив
15:09
молоко
Російська антимонопольна служба прозвітувала про "перевірку" цін на ТОТ України, - голова Запорізької ОВА
15:04
На фото: Лоліта Мілявська
"Щоби що?": путіністка Лоліта відмовилась виступати на окупованому Донбасі
15:02
ЗСУ, військові
Міноборони запроваджує новий алгоритм рекрутингу в ЗСУ: подробиці
14:41
ракети Taurus
Ракети Taurus для України: бундестаг знову провалив голосування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV