У РФ учасника війни в Україні засудили до 20 років через пожежу, в якій загинуло 13 людей

Про це повідомляє BBC.

За версією слідства, 23-річний контрактник Іонкін під час бійки в кафе зробив постріл з ракетниці, внаслідок чого в приміщенні спалахнула стеля.

Рідні Йонкіна розповідали, що незадовго до цього він повернувся з України, де брав участь у бойових діях та отримав поранення.

Прокурор у ході дебатів, які пройшли на початку березня, просив призначити Іонкіну 16 років позбавлення волі.

Як повідомляє ТАСС, Станіслав Іонкін після набрання вироком законної сили має намір вирушити в Україну для участі в бойових діях. Як уточнив адвокат Юрій Хромцов, захист оскаржуватиме вирок в апеляційній інстанції.

Після пожежі в кафе також було заарештовано власника приміщення та директора кафе. Їх звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.