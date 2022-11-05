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У пожежі в кафе з 15 загиблими у Костромі звинувачують військового, який повернувся з війни проти України, - росЗМІ

5 листопада, 2022 субота
15:53
Новини Пожежа у Костромі

У підпалі кафе "Полігон" у російській Костромі, внаслідок якого загинуло 15 осіб, підозрюють військового, який брав участь у війні проти України

Про це повідомляє Baza. 

За інформацією видання, за підозрою у вчиненні смертельної пожежі в кафе "Полігон" у Костромі затримано 23-річного військовослужбовця Станіслава Іонкіна, який вистрілив з ракетниці у стелю клубу. 

За даними Baza, Іонкін повернувся з війни в Україні. 22 серпня, за розповідями його рідних, він отримав поранення під час обстрілу, коли віз боєприпаси. Його викинуло з машини і він зламав ногу. Іонкін перебував на лікарняному, а у жовтні знову відправився у військову частину для проходження медкомісії.

  • 5 листопада стало відомо, що у кафе "Полігон" у Костромі сталася пожежа із 15 загиблими, ймовірною причиною загоряння міг стати постріл з ракетниці під час масової бійки. 

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