Про це повідомляє Baza.

За інформацією видання, за підозрою у вчиненні смертельної пожежі в кафе "Полігон" у Костромі затримано 23-річного військовослужбовця Станіслава Іонкіна, який вистрілив з ракетниці у стелю клубу.

За даними Baza, Іонкін повернувся з війни в Україні. 22 серпня, за розповідями його рідних, він отримав поранення під час обстрілу, коли віз боєприпаси. Його викинуло з машини і він зламав ногу. Іонкін перебував на лікарняному, а у жовтні знову відправився у військову частину для проходження медкомісії.

5 листопада стало відомо, що у кафе "Полігон" у Костромі сталася пожежа із 15 загиблими, ймовірною причиною загоряння міг стати постріл з ракетниці під час масової бійки.

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