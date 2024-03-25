У Запоріжжі судитимуть ексвоєнкома, який безпідставно нараховував підвищені виплати підлеглим
Завершилось досудове розслідування у справі екскерівника Запорізького обласного ТЦК та СП, який безпідставно нараховував підвищені військові виплати підлеглим
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, посадовець без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад ЗСУ нібито для виконання бойових завдань.
"Військові не були призначені на посади у підрозділі, не брали участі у боях та фактично безпідставно перебували у прифронтовій зоні. Вони перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і навіть мали можливість виїжджати додому на вихідні. Проте військовослужбовці отримували підвищені виплати та можливість набути статус учасників бойових дій", - повідомляють в ДБР.
У підсумку сімом військовослужбовцям, які не брали участь у бойових діях, було нараховано понад 1 млн грн виплат.
Колишній військком обвинувачується у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Суд також арештував майно обвинуваченого: квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в Запорізькій області.
Тривають кримінальні провадження щодо інших учасників схеми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 21 березня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора викрили ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ.
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