Убивство підлітка на станції київського фунікулера: експертиза виявила алкоголь у крові підозрюваного

Про це в ефірі телемарафону сказала радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

За її словами, в крові підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю.

Також Сап'ян зазначила, що чоловік, який працював водієм Управління державної охорони, на момент трагедії не перебував при виконанні службових обов’язків.

Радниця з комунікації ДБР наголосила, що підозрюваний не визнає своєї провини.

"Він посилається на статтю 63 Конституції України, яка говорить про те, що кожен з нас має право відмовитися давати покази чи свідчення проти себе", – сказала вона.

Що передувало

Увечері 7 квітня в соцмережах почали поширювати повідомлення, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між чоловіком і групою підлітків, унаслідок чого загинув неповнолітній.

Пізніше у пресслужбі ДБР повідомили, що чоловік штовхнув юнака, внаслідок чого той упав на скло й дістав смертельне поранення шиї. Підозрюваному повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.