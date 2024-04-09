Убивство підлітка на станції київського фунікулера: експертиза виявила алкоголь у крові підозрюваного
Експертиза показала наявність алкоголю у крові чоловіка, якого підозрюють у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера 7 квітня
Про це в ефірі телемарафону сказала радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.
За її словами, в крові підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю.
Також Сап'ян зазначила, що чоловік, який працював водієм Управління державної охорони, на момент трагедії не перебував при виконанні службових обов’язків.
Радниця з комунікації ДБР наголосила, що підозрюваний не визнає своєї провини.
"Він посилається на статтю 63 Конституції України, яка говорить про те, що кожен з нас має право відмовитися давати покази чи свідчення проти себе", – сказала вона.
Що передувало
Увечері 7 квітня в соцмережах почали поширювати повідомлення, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між чоловіком і групою підлітків, унаслідок чого загинув неповнолітній.
Пізніше у пресслужбі ДБР повідомили, що чоловік штовхнув юнака, внаслідок чого той упав на скло й дістав смертельне поранення шиї. Підозрюваному повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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