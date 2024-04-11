Учасникам схеми привласнення 7,7 млн грн на Херсонщині обрали запобіжні заходи

Про це повідомила САП.

Сьогодні, 11 квітня, слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ щодо застосування запобіжних заходів до двох організаторів та одного виконавця у схемі заволодіння 7,7 млн грн держкоштів під час обстеження об'єктів у Херсонській області, які були пошкоджені через збройну агресію Росії.

Суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,5 млн грн застави до власниці приватної компанії, до директора одного з департаментів Херсонської ОВА - заставу в розмірі 800 тис. грн, а директора приватної компанії - 500 тис. грн застави.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.