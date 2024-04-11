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Учасникам схеми привласнення 7,7 млн грн на Херсонщині обрали запобіжні заходи

11 квітня, 2024 четвер
22:45
Кримінал ВАКС

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи трьом учасникам схеми заволодівання державними коштами 7,7 млн грн шляхом завищення вартості техобстеження пошкоджених об’єктів унаслідок агресії РФ

Про це повідомила САП.

Сьогодні, 11 квітня, слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ щодо застосування запобіжних заходів до двох організаторів та одного виконавця у схемі заволодіння 7,7 млн грн держкоштів під час обстеження об'єктів у Херсонській області, які були пошкоджені через збройну агресію Росії. 

Суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,5 млн грн застави до власниці приватної компанії, до директора одного з департаментів Херсонської ОВА - заставу в розмірі 800 тис. грн, а директора приватної компанії - 500 тис. грн застави. 

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 9 квітня стало відомо, що на Херсонщині викрили схему заволодівання державними коштами загальною сумою понад 7,7 млн грн під час технічних обстежень об’єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії. Підозру оголосили трьом фігурантам.
Теги:
Україна
Херсонщина
Війна з Росією
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