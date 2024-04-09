На Херсонщині вартість техобстеження пошкоджених РФ об'єктів завищили на 7,7 млн грн: трьом фігурантам справи оголосили підозру
На Херсонщині викрили схему заволодівання державними коштами загальною сумою понад 7,7 млн грн під час технічних обстежень об’єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії. Підозру оголосили трьом фігурантам
Про це повідомляє НАБУ.
Національне антикорупційне бюро разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили схему заволодівання держкоштами шляхом завищення техобстеження пошкоджених об’єктів через агресію РФ у Херсонській області.
Згідно зі слідством, глава департаменту Херсонської ОВА разом з власником і керівником приватного товариства організував завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема шкіл та лікарень, у більш ніж 15 разів.
У НАБУ пояснюють, що надані послуги фактично коштували 534 тис. грн, коли договір уклали на понад 9,9 млн грн.
"У результаті учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету міністрів України на суму понад 7,7 млн грн", - зазначено в повідомленні.
Підозру оголосили трьом організаторам схеми: очільнику департаменту Херсонської ОВА, засновнику ТОВ та його директору.
"Посадовця і засновника підприємства затримано у порядку ст. 208 КПК України", - додають у НАБУ.
- 9 квітня на території України та Польщі у вівторок, 9 квітня, пройшли обшуки в межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022-го - лютому 2023 року.
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