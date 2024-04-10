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Україна конфіскувала 4 авто та квартиру в Сімферополі архієрея РПЦ митрополита Лазаря

10 квітня, 2024 середа
13:16
Кримінал Швець Ростислав Пилипович (митрополит Лазар)

На користь України стягнули чотири автомобілі та квартиру у Сімферополі підсанкційного архієрея РПЦ митрополита Лазаря, який у 2014 році підтримав анексію Криму

Про це інформує пресслужба Мін'юсту. 

Вказано, що ВАКС задовольнив позов Мін'юсту до Швеця Ростислава Пилиповича (митрополита Лазаря) про застосування санкцій. 

"ВАКС застосував до Швеця Ростислава Пилиповича санкцію передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції" та стягнув у дохід держави активи, які належать Швецю Р.П., а саме: квартиру у м. Сімферополі та чотири транспортні засоби", - йдеться у повідомленні. 

Довідково. Митрополит Лазар - священнослужитель, архієрей Російської православної церкви на спокої, який очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023 року. Починаючи з 2014 року, вчиняв активні дії спрямовані на підтримку збройної агресії РФ проти України та окупації територій.  

  • 3 грудня 2022 року СБУ оприлюднила перелік діячів церкви Московського патріархату, що потрапили під дію "церковних санкцій" Ради національної безпеки і оборони України. Серед підсанкційних кліриків опинився Лазар, митрополит Сімферопольський і Кримський. 
Теги:
Економіка
Україна
РПЦ
Крим
УПЦ МП
Анексія Криму
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