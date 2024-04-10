Україна конфіскувала 4 авто та квартиру в Сімферополі архієрея РПЦ митрополита Лазаря

Про це інформує пресслужба Мін'юсту.

Вказано, що ВАКС задовольнив позов Мін'юсту до Швеця Ростислава Пилиповича (митрополита Лазаря) про застосування санкцій.

"ВАКС застосував до Швеця Ростислава Пилиповича санкцію передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції" та стягнув у дохід держави активи, які належать Швецю Р.П., а саме: квартиру у м. Сімферополі та чотири транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Митрополит Лазар - священнослужитель, архієрей Російської православної церкви на спокої, який очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023 року. Починаючи з 2014 року, вчиняв активні дії спрямовані на підтримку збройної агресії РФ проти України та окупації територій.