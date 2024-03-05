Україна повідомила про підозру двом російським військовим, які розстріляли цивільного у Бучі

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що 19 березня 2022 року двоє командирів самохідних артилерійських гармат, перебуваючи на території міста Буча, помітили місцевого жителя, одягнутого в цивільний одяг із білою пов'язкою на руці.

"Чоловік був цивільною особою, яка не брала участі у збройному конфлікті. У нього були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до нього насильства", - вказали в ОГП.

"Окупанти без попередження про застосування зброї відкрили по чоловіку прицільний вогонь зі стрілецької вогнепальної зброї. Від отриманих вогнепальних поранень він помер на місці", - додали там.

Двом росіянам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).