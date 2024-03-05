Україна повідомила про підозру двом російським військовим, які розстріляли цивільного у Бучі
В Україні оголосили про підозру двом російським військовослужбовцям, які під час тимчасової окупації Бучі Київської області розстріляли місцевого жителя
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що 19 березня 2022 року двоє командирів самохідних артилерійських гармат, перебуваючи на території міста Буча, помітили місцевого жителя, одягнутого в цивільний одяг із білою пов'язкою на руці.
"Чоловік був цивільною особою, яка не брала участі у збройному конфлікті. У нього були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до нього насильства", - вказали в ОГП.
"Окупанти без попередження про застосування зброї відкрили по чоловіку прицільний вогонь зі стрілецької вогнепальної зброї. Від отриманих вогнепальних поранень він помер на місці", - додали там.
Двом росіянам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
- 23 квітня 2022 року у Бучі завершилася ексгумація загиблих, було виявлено 412 тіл убитих росіянами мирних жителів.
- Пізніше речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав масові вбивства російськими окупантами цивільного населення в Бучі кровожерливим фейком західних піарників.
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