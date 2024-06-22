В одеському парку поліція виявила тіло чоловіка: він міг підірвати себе гранатою

Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Повідомлення про виявлене тіло у парку на Кримському бульварі надійшло до поліції від місцевого мешканця.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати. Крім того, на тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових.

Зазначається, що точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти. Повні обставини події встановлюються.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями про самогубство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.