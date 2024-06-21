Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Вимагав відвезти на кордон із сусідньою державою: у Бучі невідомий підірвав себе гранатою в автівці водія

Вимагав відвезти на кордон із сусідньою державою: у Бучі невідомий підірвав себе гранатою в автівці водія

21 червня, 2024 п'ятниця
12:58
Кримінал Пошкоджена автівка

У п'ятницю, 21 червня, у Бучі Київської області невідомий чоловік підірвав себе гранатою через відмову відвести його на кордон із сусідньою державою

Зміст

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до 59-річного водія автомобіля КІА у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою. 

За даними правоохоронців, водій встиг покинути автівку, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці, а водій тілесних ушкоджень не зазнав. 

  • 11 травня чоловік підірвав гранату на одній із вулиць Броварів Київської області. До лікарні потрапили правопорушник і поліціянт. Фігуранту оголосили підозру.
Теги:
Суспільство
Київщина
Буча
Читайте також:
Марія Захарова
19 червня, 2024 середа
"Усі країни мають дізнатись про злочини Києва проти дітей": фейки та маніпуляції росЗМІ за 19 червня
путін
20 червня, 2024 четвер
Путін пригрозив Південній Кореї наслідками у разі постачання зброї Україні
Іван Матейко
Автор Іван Матейко
19 червня, 2024 середа
До останнього солдата? Чи потрібна така війна?
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.87
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
21 червня
13:41
Оновлено
ЄС
Рада ЄС офіційно затвердила переговорні рамки щодо вступу України та Молдови: запуск переговорів - 25 червня
13:33
Казино
НБУ впроваджує заборону використання кредитних коштів для участі в азартних іграх
13:30
Оновлено
ЗСУ
Армія РФ активізувалася на Новопавлівському напрямку: ситуація на фронті
13:22
вибух
Росія обстріляла фугасними бомбами село на Запоріжжі: загинув чоловік, двоє поранених
13:16
Польсько-білоруський кордон
Ситуація на кордоні з Білоруссю кардинально погіршилася, - міноборони Польщі
13:07
Віктор Циганков та Мілан Шкріняр (ліворуч)
Словаччина - Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2024
12:48
Південна Корея
Південна Корея здійснила попереджувальні постріли після того, як військові з КНДР втретє перейшли кордон 
12:43
Оновлено
Айдос Садиков
Замах на опозиціонера Садикова в Києві: двох громадян Казахстану оголосили в міжнародний розшук, вони втекли у Молдову
12:37
Ексклюзив
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
"Мабуть, ця особа надзвичайно корумпована": експерт з енергетики Омельченко про заяви Гроссі щодо порозуміння з РФ у питанні ЗАЕС
12:25
Ігор Клименко
У МВС прокоментували напад на ексбійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі
12:07
OPINION
Вадим Денисенко
Путін послав Китай. Вдруге за тиждень
12:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
США посилять українську ППО, призупинивши експорт до союзників, а Путін робить попередження Південній Кореї щодо зброї для України. Акценти світових ЗМІ 21 червня
12:02
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Ексгенералу СБУ Наумову оголошено підозру у підробленні документів для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії
11:45
електроенергія
Обмеження впродовж доби, із 13:00 - у більшому обсязі: ситуація в енергосистемі на 20 червня
11:36
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У ніч на 21 червня українські дрони атакували 4 НПЗ і радіолокаційні станції у РФ та окупованому Криму, - Генштаб
11:27
Оновлено
Вибухи в Росії
Сили оборони підтвердили ураження складу пального в Тамбовській області й нафтобазу "Енемська" в РФ
11:18
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни заявили, що вперше застосували авіабомбу ФАБ-3000 М-54: у Повітряних силах ЗСУ прокоментували
11:09
вітер
Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати найближчими вихідними
10:53
На фото: учасники програми Модель молодіжної Парламентської Асамблеї НАТ
Модель молодіжної Парламентської Асамблеї НАТО: 200 студентів спробували себе в ролі делегатів
10:50
Вірменія
Вірменія визнала державу Палестина
10:46
Селидове
РФ зранку скинула авіабомбу на Селидове: двоє загиблих, 3 постраждалих
10:46
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 червня: скільки коштують долар і євро
10:27
поліція
Клименко розповів, скільки патрулів виділило МВС для супроводу працівників ТЦК
10:26
Ексклюзив
Сергій Згурець
Найпозитивніша новина щодо посилення ЗСУ: Згурець про можливість надання Україні зброї Південною Кореєю
10:23
міна, розмінування
На Харківщині вибухотехніки 3 дні розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком
10:13
Правоохоронці й підозрюваний
Зливали позиції та техніку ЗСУ у соцмережі: СБУ оголосила підозри двом "блогерам"
10:08
OPINION
Михайло Гончар
Чому Кулеба принижується перед Китаєм?
10:08
Тайвань
Китай пообіцяв США не вдаватися до ядерної зброї або погроз нею в боротьбі за Тайвань, - Reuters
09:49
гроші
Прибутки українських банків рекордно зросли порівняно з попереднім роком
09:43
Ексклюзив
Ворог пішов з іншого напрямку: військовослужбовець ЗСУ Сазонов про ворожу активність біля Часового Яру
09:23
OPINION
Микола Княжицький
КСУ: національна безпека – це підстава для заборони діяльності РПЦ
09:16
Білорусь солдати
Біля кордонів України та Польщі: Білорусь почала раптову перевірку готовності військових частин
09:15
відкриття рекрутингового центру у Львові
До кінця року в Україні планують відкрити 40 рекрутингових центрів
08:55
Латвія
Латвія зобов'язала ще одну категорію росіян складати мовний іспит на право проживання в країні
08:34
Ігор Клименко
Клименко про демобілізацію: "Ніхто не знав, що війна затягнеться на третій рік"
08:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація з російськими обстрілами та штурмами на Куп'янщині залишається напруженою, - голова РВА Канашевич
08:14
Оновлено
новини Львівщини
У Росії заявили про нібито збиття 70 дронів над Кримом та Чорним морем
08:03
OPINION
Олексій Панич
Осінь буде цікавою, — з кульмінацією у війні
08:01
Ксенія Кареліна
Пожертвувала гроші Україні: у Росії американку російського походження судять за "держзраду"
07:55
Анонс
Георгій Судаков, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад усіх матчів 21 червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV