Вимагав відвезти на кордон із сусідньою державою: у Бучі невідомий підірвав себе гранатою в автівці водія
У п'ятницю, 21 червня, у Бучі Київської області невідомий чоловік підірвав себе гранатою через відмову відвести його на кордон із сусідньою державою
Про це повідомляє поліція Київської області.
"Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до 59-річного водія автомобіля КІА у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.
За даними правоохоронців, водій встиг покинути автівку, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці, а водій тілесних ушкоджень не зазнав.
- 11 травня чоловік підірвав гранату на одній із вулиць Броварів Київської області. До лікарні потрапили правопорушник і поліціянт. Фігуранту оголосили підозру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.87
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе