Вимагав відвезти на кордон із сусідньою державою: у Бучі невідомий підірвав себе гранатою в автівці водія

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до 59-річного водія автомобіля КІА у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

За даними правоохоронців, водій встиг покинути автівку, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці, а водій тілесних ушкоджень не зазнав.