В СБУ заявили про викриття витоку інформації з обмеженим доступом в НАБУ

Про це інформує СБУ.

Вказано, що Служба безпеки України під час слідчих заходів за місцем проживання народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка знайшла матеріали Національного антикорупційного бюро, які містили службову та конфіденційну інформацію.

"Зокрема, були вилучені документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне Бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ. Серед персональних карток були і дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, за матеріалами слідства, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Також там містилася анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався", - йдеться у повідомленні.

Наразі СБУ продовжує комплексні заходи для встановлення всіх обставин можливих агентурних проникнень російських спецслужб до лав НАБУ.

фото: СБУ

фото: СБУ

фото: СБУ

фото: СБУ

фото: СБУ