В Україні до довічного ув'язнення заочно засудили командира артполку РФ, який наказав ударити "градами" по центру Херсона

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

В Україні заочно засудили до довічного ув'язнення командира 8-го артилерійського полку берегової оборони чорноморського флоту РФ, підполковника Дмитра Жарких, за вчинення воєнних злочинів проти цивільного населення.

"Як встановило розслідування, у грудні 2022 року він командував обстрілом центральної частини звільненого Херсона з використанням реактивних систем залпового вогню БМ -21 "Град". За матеріалами справи, під вогневе ураження ворожої артилерії потрапили житлові будинки, лікарня та інші соціальні об’єкти у центрі міста", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок атаки загинули щонайменше 13 мирних жителів, а понад 60 отримали поранення різного ступеня важкості. Зазначається, що підлеглі Жарких здійснювали удар по місту з лівобережжя Херсонщини.

"Згодом за вбивство цивільного населення та знищення соціальної інфраструктури обласного центру Путін "відзначив" 8-й артполк РФ, присвоївши йому звання "гвардійський", - додала СБУ.

Суд визнав Жарких винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).