В Україні до довічного ув'язнення заочно засудили командира артполку РФ, який наказав ударити "градами" по центру Херсона
У вівторок, 5 серпня, командира артилерійського полку РФ, який наказав обстріляти центр Херсона з "градів" і вчиняв воєнні злочини проти мирних жителів, заочно засудили в Україні до довічного ув'язнення
Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.
В Україні заочно засудили до довічного ув'язнення командира 8-го артилерійського полку берегової оборони чорноморського флоту РФ, підполковника Дмитра Жарких, за вчинення воєнних злочинів проти цивільного населення.
"Як встановило розслідування, у грудні 2022 року він командував обстрілом центральної частини звільненого Херсона з використанням реактивних систем залпового вогню БМ -21 "Град". За матеріалами справи, під вогневе ураження ворожої артилерії потрапили житлові будинки, лікарня та інші соціальні об’єкти у центрі міста", - йдеться у повідомленні.
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Внаслідок атаки загинули щонайменше 13 мирних жителів, а понад 60 отримали поранення різного ступеня важкості. Зазначається, що підлеглі Жарких здійснювали удар по місту з лівобережжя Херсонщини.
"Згодом за вбивство цивільного населення та знищення соціальної інфраструктури обласного центру Путін "відзначив" 8-й артполк РФ, присвоївши йому звання "гвардійський", - додала СБУ.
Суд визнав Жарких винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
- 18 липня СБУ заочно оголосила про підозру російському генералу, який віддавав накази бомбардувати житлові будинки під час боїв за Київ.
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