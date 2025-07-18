"Віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ": генералу РФ Чайко заочно повідомили про підозру

Про це повідомила СБУ в telegram-каналі.

"Служба безпеки задокументувала нові злочини екскомандувача Східного військового округу збройних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайко. За даними слідства, перебуваючи на посаді, у березні 2022 року росіянин наказав задіяти бойову авіацію та артилерію по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для атак окупанти використовували авіабомби, зокрема ФАБ-500, снаряди БМ-27 "Ураган" та некеровані ракети С-8. СБУ перехопила наказ Чайка про застосування важкого озброєння по цивільних об'єктах. За даними слідства, протягом 8 днів ворог знищив 73 будинки, внаслідок чого загинуло двоє мешканців.

Окрім цього, рік тому СБУ повідомила Чайку про підозру за наказ бомбардувати фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки в Бородянці на Київщині в березні 2022 року.

Генералу РФ повідомили про нову підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей). Наразі тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності.