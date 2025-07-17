Полковнику РФ, який командував атакою "іскандера" по Одесі, заочно повідомили про підозру

Про це повідомила СБУ у telegram-каналі.

Служба безпеки зібрала докази проти одного з керівників збройних сил РФ, який віддав наказ про повітряний удар по цивільній інфраструктурі Одеси 29 квітня 2024 року, внаслідок якого вісім людей загинуло, серед них - дитина, 23 постраждало.

За матеріалами справи, обстрілом командував полковник Євгеній Лєдєрер, який очолював 12-ту ракетну бригаду ЗС РФ. Розслідування встановило, що саме він наказав використати балістичний "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною по цивільній інфраструктурі Одеси.

"Балістичну ракету було запущено з району селища Новоселівське, що розташоване на тимчасово окупованій території АР Крим. За кілька хвилин боєприпас розірвався в повітрі над Одесою, уламки снаряда уразили велику територію місцевості. Удару зазнала одна з рекреаційних зон Одеси, популярне місце для відпочинку серед місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

СБУ повідомила Лєдєреру про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Зазначається, що наразі здійснюються необхідні заходи, щоб притягнути підозрюваного до відповідальності.