В Україні підпалювачку авто військових засудили до 6 років ув'язнення
Мешканку Олександрії Кіровоградської області засудили до 6 років за ґратами за підпал військового автомобіля за вказівкою росіян
Про це інформує Служба безпеки України.
Фігуранткою є 28-річна жителька Олександрії, яка на замовлення РФ підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії.
Ворог помітив жінку завдяки її активності в Telegram-каналах, де та шукала легкого заробітку. Після виконання російського завдання, вона звітувала про це й фіксувала свої дії на відео.
Засуджену затримали на гарячому одразу після вчинення підпалу.
"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань)", - резюмують у СБУ.
- 10 липня повідомлялось, що на Кіровоградщині затримали жінку, яка на замовлення ворога підпалювала автотехніку й будівлі Сил оборони й зокрема - готувала диверсії проти ТЦК.
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