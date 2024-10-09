В Україні підпалювачку авто військових засудили до 6 років ув'язнення

Про це інформує Служба безпеки України.

Фігуранткою є 28-річна жителька Олександрії, яка на замовлення РФ підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії.

Ворог помітив жінку завдяки її активності в Telegram-каналах, де та шукала легкого заробітку. Після виконання російського завдання, вона звітувала про це й фіксувала свої дії на відео.

Засуджену затримали на гарячому одразу після вчинення підпалу.

"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань)", - резюмують у СБУ.