В Україні увʼязнили юриста, який шпигував за блокпостами у Краматорську й планував утекти до РФ

Про це повідомляє СБУ.

Відомо, що до співпраці з РФ фігуранта залучила ФСБ: чоловік тривалий час проживав у Росії, де його помітила спецслужба.

Однак адвокат повернувся у Краматорськ на Донеччину до початку повномасштабної війни, а весною 2023 року отримав перше завдання від куратора РФ.

"За кожне виконане завдання окупанти обіцяли своєму інформатору грошову винагороду, яка мала надходити на його банківську картку", - розповідають у СБУ.

Загарбників цікавили місцезнаходження українських блокпостів та укріпрайонів на території Краматорська та його околиць.

Аби виконати завдання ворога, юрист обходив місцевість, фіксував потрібні локації, після чого переносив їх на гугл-карту для "звіту" ФСБ.

Водночас росіяни обіцяли фігуранту згодом перевезти його в РФ, але влітку 2023 року колаборанта затримала СБУ, коли той готувався до втечі на територію держави-агресора.

Під час обшуку в чоловіка вилучили 2 мобільні телефони та змінні SIM-карти, на які він спеціально зареєстрував месенджери для спілкування з кураторами ФСБ.

"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 14 років тюрми", - резюмують у СБУ.