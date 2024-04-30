В Україну екстрадували з Болгарії організатора схем для ухилянтів

Про це повідомляє пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора.

Житель Запорізької області підозрюється у налагодженні діяльності міжрегіональної злочинної організації з незаконних переправлень військовозобов’язаних для уникнення мобілізації.

25 квітня 2024 року його екстрадували з території Республіки Болгарія в Україну.

За даними слідства, до складу угруповання, яке чоловік створив та очолив, усього входило 8 осіб. Вони налагодили механізм перетину держкордону чоловіками призовного віку на підставі підроблених документів.

Сімох його спільників СБУ затримала наприкінці 2023 року в різних регіонах України. Підозрюваний, перебуваючи за кордоном, віддалено керував їхніми діями.

"Насамперед мова йде про фіктивні меддовідки щодо непридатності до служби за станом здоров’я. Крім того за гроші фігуранти пропонували своїм клієнтам виїхати до тимчасово окупованої частини Запоріжжя під виглядом відвідування родичів. Для цього ухилянтів забезпечували фальшивими документи про начебто наявність близьких родичів за лінією фронту", - повідомляють в СБУ.

Вартість "послуг" зловмисники оцінювали від 2,5 до 8 тис. доларів. Сума залежала від терміновості виїзду.

"За майже місяць протиправної діяльності угруповання встановлено близько 40 фактів незаконного переправлення ухилянтів. Загальна сума «прибутку» склала близько 9 млн грн", - виявили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили екстрадованому лідеру злочинної організації про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

⁠ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

⁠чч. 1, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Щодо фігуранта та його спільників триває досудове розслідування. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.