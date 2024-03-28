На Одещині судитимуть працівника ТЦК та правоохоронця, які торгували "білими квитками"
За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть працівника ТЦК та правоохоронця, які обіцяли за гроші допомогти ухилянтам уникнути призову
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Встановлено, що працівник ТЦК та СП через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" у видачі документів про непридатність до служби. Він навіть надав "вибір": оформити непридатність через одруження з жінкою із інвалідністю, або обмеження за станом здоров’я.
У лютому 2024 року працівники ДБР затримали ділків під час отримання 7 тис. доларів.
Фото: ДБР
Фігуранти відсторонені від посад, вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Фото: ДБР
- 18 березня повідомлялось, що Служба безпеки України викрила ще 5 схем для ухилянтів. У різних регіонах України затримали 8 організаторів оборудок, серед фігурантів - директор театру в Кропивницькому та посадовиця РАЦСу.
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