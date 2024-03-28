На Одещині судитимуть працівника ТЦК та правоохоронця, які торгували "білими квитками"

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що працівник ТЦК та СП через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" у видачі документів про непридатність до служби. Він навіть надав "вибір": оформити непридатність через одруження з жінкою із інвалідністю, або обмеження за станом здоров’я.

У лютому 2024 року працівники ДБР затримали ділків під час отримання 7 тис. доларів.

Фото: ДБР

Фігуранти відсторонені від посад, вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.





Фото: ДБР