Директор театру в Кропивницькому та посадовиця РАЦСу: СБУ заблокувала 5 схем для ухилянтів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники шукали потенційних клієнтів серед кола своїх знайомих та пропонували їм декілька схем виїзду.

Зокрема, фігуранти оформлювали ухилянтів водіями міжнародних рейсів. Потім їхні персональні дані вносили до системи "Шлях" як перевізників медичних товарів та гуманітарних вантажів.

Фото: Служба безпеки України

Також за окрему суму зловмисники продавали своїм клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання на території сусідньої країни Євросоюзу.

Ще одна зі схем включала підроблений виїзний штамп, за наявності якого ухилянти могли перетнути кордон автобусними рейсами.

Фото: Служба безпеки України

: затримали директора одного з обласних театрів, який за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів культурного закладу.

Таким чином фігурант гарантував військовозобов’язаним «бронь» від мобілізації.

У Дніпрі: викрили юриста, який пропонував потенційним призовникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над людиною з інвалідністю.

Також він мав трьох спільників, серед них, зокрема, була посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану.

"За схемою після реєстрації "шлюбу" ухилянт супроводжував жінку з інвалідністю у поїздці за кордон начебто для її лікування, а вже через кілька годин "дружина" поверталася в Україну. Згодом їй оформляли розлучення та реєстрували новий "шлюб", - зазначають в СБУ.