В Україну з Польщі намагалися незаконно ввезти партію автозапчастин з маркуванням РФ

Про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що три вантажних "мерседеси" зупинили для перевірки у пункті пропуску "Краківець". Під час проходження контролю водії ваговозів заявили, що везуть вироби з чорних металів та запчастини, які виготовлені в Китаї.

Прикордонники відправили автомобілі на додаткову перевірку. Згодом оглядова група виявила у понад 900 штук автомобільних запчастин маркування РФ.

Фото: DPSUkr

Також нещодавно через митний пост "Дякове" на українсько-румунському кордоні у вантажівці намагалися провезти контрабандні креветки. Митники їх вилучили.

За фактом незаконного ввезення російських товарів склали протокол. Запчастини вагою чотири тонни вилучили працівники митниці. Вартість конфіскованого буде встановлено пізніше.