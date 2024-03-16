В Україну з Польщі намагалися незаконно ввезти партію автозапчастин з маркуванням РФ
Українські прикордонники на кордоні з Польщею зупинили вантажівки, в яких намагалися незаконно ввезти партію автомобільних запчастин російського виробництва
Про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що три вантажних "мерседеси" зупинили для перевірки у пункті пропуску "Краківець". Під час проходження контролю водії ваговозів заявили, що везуть вироби з чорних металів та запчастини, які виготовлені в Китаї.
Прикордонники відправили автомобілі на додаткову перевірку. Згодом оглядова група виявила у понад 900 штук автомобільних запчастин маркування РФ.
Фото: DPSUkrЗа фактом незаконного ввезення російських товарів склали протокол. Запчастини вагою чотири тонни вилучили працівники митниці. Вартість конфіскованого буде встановлено пізніше.
- Також нещодавно через митний пост "Дякове" на українсько-румунському кордоні у вантажівці намагалися провезти контрабандні креветки. Митники їх вилучили.
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