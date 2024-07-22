В управління АРМА передали 4 гелікоптери й 2 літаки кримських  підприємців,  підозрюваних у фінансуванні армії РФ

Літальні апарати належали кримським підприємцям, викритим Бюро на фінансуванні збройної агресії РФ, – повідомили в пресслужбі ДБР.

Фото: dbr.gov.ua

Після реалізації авіапарку кошти планують спрямувати на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Фото: dbr.gov.ua

Йдеться про гелікоптери та літаки кримських підприємців, арештовані в рамках кримінального провадження стосовно 9 кримських підприємців, підозрюваних у фінансуванні армії РФ. У січні 2024 року ДБР повідомило їм про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Підприємці були зареєстровані на території АР Крим, провадили рекреаційне й агропромислове підприємництво. За даними слідства, вони вели бізнес на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки країні-агресору, фінансуючи збройну агресію Росії.

Як з'ясувало слідство, у власності фігурантів на контрольованій території України є гелікоптери та літаки. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд арештував їх.