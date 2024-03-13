Арештовано 4 гелікоптери та 2 літаки кримських підприємців, підозрюваних у фінансуванні армії РФ
За клопотанням прокурорів 4 гелікоптери Мі-2 та 2 літаки АН-2 кримських підприємців, підозрюваних у фінансуванні армії РФ, арештували
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Вказано, що у лютому 2024 року дев'ятьом українським підприємцям, зареєстрованим на території Криму, які займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом оголосили підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).
За даними слідства, після анексії Криму вони переоформили підприємства відповідно до вимог російського законодавства та сплачують податки до бюджету РФ.
"У рамках кримінального провадження встановлено, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрювані є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває ряд об’єктів рухомого майна. З метою блокування рухомих активів та запобігання їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна за клопотанням прокурора накладено на гелікоптери та літаки, що належать товариству", - йдеться у повідомленні.
Також арештували їхнє майно та корпоративні права на понад 35 млн грн.
- Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо конфіскації активів російського підприємця Івана Саввіді та його дружини Кіріякі на користь України.
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