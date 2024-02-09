В Україні конфіскували активи російського підприємця Саввіді та його дружини
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо конфіскації активів російського підприємця Івана Саввіді та його дружини Кіріякі на користь України
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Згідно з рішенням, ВАКС конфіскував та стягнув у дохід держави 100 % акцій ПрАТ "Пентопак" і 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".
Відомо, що Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження. Він пов’язаний з російською владою, зокрема - із правлячою партією "Единая Россия". Водночас він очолює Федеральну національно-культурну автономію греків РФ, завдяки якій ідеологічно підтримує політику Росії, оскільки вихваляє диктатора Володимира Путіна та військових, які воюють проти України.
Зазначено, що дружина Івана Саввіді Кіріякі - номінальна власниця низки компаній, проте фактично бізнесом володіє її чоловік.
- 1 лютого повідомлялося, що в Європі зберігається €191 із 260 млрд заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році склав €4,4 млрд.
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