В Україні конфіскували активи російського підприємця Саввіді та його дружини

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Згідно з рішенням, ВАКС конфіскував та стягнув у дохід держави 100 % акцій ПрАТ "Пентопак" і 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

Відомо, що Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження. Він пов’язаний з російською владою, зокрема - із правлячою партією "Единая Россия". Водночас він очолює Федеральну національно-культурну автономію греків РФ, завдяки якій ідеологічно підтримує політику Росії, оскільки вихваляє диктатора Володимира Путіна та військових, які воюють проти України.

Зазначено, що дружина Івана Саввіді Кіріякі - номінальна власниця низки компаній, проте фактично бізнесом володіє її чоловік.