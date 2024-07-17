ВАКС призначив заставу нардепу-"слузі" Задорожньому

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Суддя поклала на Задорожнього такі обов'язки:

прибувати за кожною вимогою;

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу;

здати на зберігання закордонні паспорти;

носити електронний браслет.

Як передає журналіст Олег Новіков, прокурор САП Богдан Мирко розповів, що заявником у справі є голова однією з об'єднаних територіальних громад Сумської області.

Слідство встановило, що "Задорожній висловив прохання голові Комишанської сільської об'єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області Сергію Павленку надати йому неправомірну вигоду у розмірі 14% від загальної суми укладеного контракту на реконструкцію водогону в селі Мала Павлівка, 4% мали бути передані органам правопорядку". Зазначається, що зокрема, йшлося про Службу безпеки України, прокуратуру, Управління стратегічних розслідувань Національної поліції та поліції.

Також у справі згадувався колишній начальник управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції в Сумській області Олег Ткаченко та ще один співробітник цього управління.

За даними слідства, наразі Ткаченко обіймає посаду заступника начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції. Саме управління стратегічних розслідувань надсилало запити про надання інформації до голови Комишанської ОТГ, а також складало стосовно нього адміністративний протокол за ненадання відповіді на нього.

Також до Комишанської сільради надходили звернення від Державної аудиторської служби.

"Вчинялися й інші перешкоджання, наприклад, виконавцю робіт з реконструкції водогону. Нардеп Задорожній обіцяв допомогти з вирішенням цих проблем. Так, він організував його зустріч з «Денисом Євгенійовичем», який виявився працівником УСР Сумщини, згідно з протоколом впізнавання особи. Мали бути вирішені питання й з прокурорами в регіоні, СБУ та іншими", - зазначає Новіков.

На адресу Комишанської сільради також надходили звернення від Бюро економічної безпеки, які нардеп теж обіцяв допомогти вирішити.

"Сам Задорожній мав листування з ексначальником УСР Сумщини Ткаченком в месенджері Threema, який був підписаний як "ТкаО". В цьому додатки нардеп листувався і з головою Комишанської ОТГ Павленком. Член парламенту визначив посередника, через якого він мав отримати неправомірну вигоду, бо «гроші брати в руки він не буде». Задорожній називав УСР в листуваннях "Департаментом стратегічних юристів" і стверджував, що вони допоможуть", - передає журналіст.

Крім того, прокурор САП повідомив, що Задорожній має трьох неповнолітній дітей - це дозволяє йому виїзд за кордон без перешкод. А ще має зв'язки в органах правопорядку, що може перешкоджати слідству.