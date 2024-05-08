ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Сенниченка
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку - заочний арешт
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Зауважимо, що у САП не називає прізвище підозрюваного, але розповідають про період, коли Фонд держмайна очолював Дмитро Сенниченко.
"Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 18 листопада очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав у відставку за власним бажанням.
- 17 лютого рада з другої спроби звільнила Сенниченка.
- 22 березня НАБУ та САП оголосили про підозру ексголові Фонду Державного майна.
- Нещодавно НАБУ та САП оголосили у розшук сімох фігурантів справи щодо оборудок з майном Фонду держмайна України на чолі з Дмитром Сенниченком.
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