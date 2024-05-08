ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Сенниченка

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зауважимо, що у САП не називає прізвище підозрюваного, але розповідають про період, коли Фонд держмайна очолював Дмитро Сенниченко.

"Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.