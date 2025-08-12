Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
Київський суд Одеси 11 серпня продовжив запобіжний захід 46-річному Сергію Шалаєву. Його підозрюють у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на прессекретаря Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуарда Плешка.
Як зазначається, попередній запобіжний захід - тримання під вартою - мав закінчитись 14 серпня. Суд продовжив увʼязнення на 30 днів - до 14 вересня.
Наразі Сергій Шалаєв перебуває у СІЗО без права вийти під заставу. Його підозрюють в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та незаконному поводженні зі зброєю. Шалаєв свою вину у вбивстві Ганула визнав 16 березня під час судового засідання, де йому обирали запобіжний захід.
Що відомо про вбивство Дем'яна Ганула
У п'ятницю, 14 березня, в Приморському районі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганула. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв розслідування під особистий контроль.
Згодом у СБУ поінформували, що затримали підозрюваного. Ним виявився 46-річний дезертир. Правоохоронці додали, що опрацьовують можливі мотиви злочину, зокрема версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".
Зазначимо, що Дем'ян Ганул був громадським діячем, блогером, засновником і керівником праворадикальної організації "Вуличний фронт", учасником Революції Гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил.
Ганул також неодноразово ініціював акції проти незаконних забудов, виступав за повернення Літнього театру в Одесі громаді та сприяв демонтажу пам'ятників радянським діячам.
