Видавали себе за працівників ТЦК та ДБР: у Києві викрили шахраїв, які ошукали киянина на 1,7 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що один із підозрюваних був давно знайомий із 42-річним підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у начебто зв’язку із захворюванням крові, аби чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг "помічник" оцінив у 388 тис. грн.

Після того, як зловмисник отримав цю суму, він залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.

Фото: Київська міська прокуратура

"Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому "відправкою на фронт", відправляли фейкові скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, силоміць везли нібито "для проходження комісії та відправки у Третю окрему штурмову бригаду", яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій", - зазначають у прокуратурі.

Зловмисники представлялись як працівниками Територіальних центрів комплектації, так і співробітниками Державного бюро розслідувань. Кожного разу за "вирішення питання" з чоловіка вимагали гроші.

Фото: Київська міська прокуратура

Також шахраї просили перераховувати гроші на джгути та дрони нібито для військових.

Загалом шахраї під різними приводами отримали від постраждалого близько 1,7 млн грн. Під час передачі 4 тис. доларів фігурантів затримали.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва зловмисникам повідомлено про підозру за фактами вчинення щодо потерпілого шахрайства, вимагання та позбавлення волі (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Київська міська прокуратура