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Видавали себе за працівників ТЦК та ДБР: у Києві викрили шахраїв, які ошукали киянина на 1,7 млн грн

11 березня, 2024 понедiлок
18:49
Кримінал Шахраї видавали себе за працівників ТЦК та ДБР та під погрозами відправки на фронт ошукали киянина на 1,7 млн грн

У Києві викрили та повідомили про підозру чотирьом шахраям, які видавали себе за працівників ТЦК та ДБР і, погрожуючи відправкою на фронт, ошукали киянина на 1,7 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що один із підозрюваних був давно знайомий із 42-річним підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у начебто зв’язку із захворюванням крові, аби чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг "помічник" оцінив у 388 тис. грн.  

Після того, як зловмисник отримав цю суму, він залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків. 

Фото: Київська міська прокуратура


"Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому "відправкою на фронт", відправляли фейкові скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, силоміць везли нібито "для проходження комісії та відправки у Третю окрему штурмову бригаду", яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій", - зазначають у прокуратурі. 

Зловмисники представлялись як працівниками Територіальних центрів комплектації, так і співробітниками Державного бюро розслідувань. Кожного разу за "вирішення питання" з чоловіка вимагали гроші.

Фото: Київська міська прокуратура


Також шахраї просили перераховувати гроші на джгути та дрони нібито для військових.  

Загалом шахраї під різними приводами отримали від постраждалого близько 1,7 млн грн. Під час передачі 4 тис. доларів фігурантів затримали.  

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва зловмисникам повідомлено про підозру за фактами вчинення щодо потерпілого шахрайства, вимагання та позбавлення волі (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Київська міська прокуратура

  • 21 лютого стало відомо, що в Одесі поліція затримала й повідомила про підозру у шахрайстві чоловіку, який через сайт-двійник держпрограми "єПідтримка" здобував доступ до рахунків громадян та обкрадав їх.
Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
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