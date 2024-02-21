Через фішинговий сайт "єПідтримки" обкрадав громадян: в Одесі чоловіка підозрюють у шахрайстві

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Поліцейські встановили, що житель Одеси створив і розмістив у соцмережах посилання на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіював дизайн сайту держдопомоги в рамках програми "єПідтримка".

"З переходом громадян за посиланням з фішинговими формами по грошову допомогу від держави зловмисник отримував реквізити їхніх платіжних карток: номер, СVV код, термін дії та інші", - зазначають правоохоронці.

Потім чоловік мав доступ до інтернет-банкінгу і робив транзакції з банківських рахунків потерпілих.

З липня по вересень 2023 року ошукав фігурант двох жінок та двох чоловіків на суму майже 16 тис. грн.

В ході обшуків вдома у правопорушника поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’юти та інші речові докази протиправної діяльності чоловіка.

Поліцейські затримали фігуранта та повідомили йому про підозру за заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно (ч. 4 ст. 190 КК України). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 211 тис. грн. Правоохоронці встановлюють повне коло потерпілих.

"Кіберполіція закликає громадян бути обачними і уважно перевіряти адреси сайтів, на яких треба вводити конфіденційні дані про себе та банківські картки. Невідповідність з адресою офіційного сайту навіть в одній літері має зупинити вас", - звертаються правоохоронці.