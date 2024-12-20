Вихваляв Путіна під час проповідей: 5 років за ґратами отримав настоятель храму УПЦ МП на Вінниччині

Про це пише CБУ.

За матеріалами справи, настоятель храму на Вінниччині під час своїх проповідей вихваляв Путіна та героїзував російські угруповання. Також він сподівався на захоплення РФ регіону та інших українських центральних областей.

СБУ задокументувала злочини фігуранта й оголосила йому підозру в серпні цього року. Експертизи, ініційовані Службою безпеки, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь окупантів.

"З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав клірика винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - резюмують у повідомленні.

Фігурант отримав 5 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.