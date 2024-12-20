Віддав наказ ударити "іскандером" по журналістах у Краматорську: генералу РФ оголосили підозру

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

СБУ зібрала доказову базу на російського генерала, який організував ракетний удар по знімальній групі Reuters 24 серпня 2024 року, коли внаслідок влучання балістичною ракетою РФ по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув співробітник Reuters, а ще 5 його колег отримали поранення.

За даними слідства, відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім, який обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил РФ.

"Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні.

Для здійснення атаки російський генерал-полковник залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ", – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що тоді окупанти повністю зруйнували будівлю цивільного об'єкта, а крім журналістів Reuters, поранення різного ступеня отримали ще 5 інших цивільних.

На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили російському генерал-полковнику Кіму про підозру за декількома статтями КК України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) та ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Кожного воєнного злочинця РФ буде знайдено і покарано", – наголосили правоохоронці.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.