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Вимагали гроші в чоловіків під виглядом працівників ТЦК: на Одещині затримали підозрюваних

Юлія Лаврук
8 листопада, 2024 п'ятниця
14:44
Кримінал

На Одещині затримали трьох місцевих чоловіків та уродженця Донеччини, яких підозрюють у вимаганні грошей у призовників під виглядом працівників ТЦК

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Про це повідомляє Національна поліція.

У поле зору правоохоронців потрапила група людей, які, видаючи себе за представників ТЦК та поліції, зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку. 

За словами поліцій, фігуранти використовуючи військовий та поліцейський формений одяг, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж "затримані" відмовлялися - до них нібито застосовували фізичне та психологічне насилля.

За даними справи, в одному з випадків підозрювані чекали на свою "жертву" неподалік дому. Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до ТЦК та СП. 

"Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові. Після фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров’я, чоловік віддав їм понад $3 тис.", - кажуть правоохоронці.

Вони також зазначили, що одним з учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з фігурантів нібито неодноразово мали проблеми із законом за вчинення низки злочинів.

Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) КК України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Наприкінці жовтня стало відомо, що в Україні фіксують збільшення кількості шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених або зниклих безвісти військових.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Одещина
поліція
мобілізація
ТЦК
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