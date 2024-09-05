Вимагали від поранених воїнів хабарі за нарахування виплат з інвалідності: затримано двох посадовців Міноборони та ексвійськового

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"У результаті комплексних заходів затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони й двох його спільників – начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця. Як встановило розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які дістали поранення на передовій. В обмін на хабарі фігуранти обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність", - ідеться у повідомленні.

Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн.

Усіх трьох підозрюваних затримали. Очільнику відділу Міноборони оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а двом іншим фігурантам справи – за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Триває розслідування.

У СБУ додали, що фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.