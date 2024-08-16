Виправдовував окупантів і закликав їхати за кордон: клірику Черкаської єпархії УПЦ МП оголосили підозру

Про це повідомила СБУ.

Мова йде про настоятеля храму Корсунь-Шевченківського благочиння. За даними слідства, він поширював відео серед населення своєї громади із закликами не брати участь у спротиві та виїжджати за межі України.

Водночас фігурант через месенджери поширював відеоматеріали, у яких виправдовував воєнні злочини РФ і прагнув дискредитувати українське військово-політичне керівництво.

Наголошується, що експертиза підтвердила злочинні дії клірика.

"На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - резюмують у СБУ.

Фігуранту загрожує до 8 років за ґратами із конфіскацією майна.

У Службі безпеки уточнюють: від початку повномасштабної війни за публічну підтримку ворога та поширення російської пропаганди підозри отримали 8 кліриків Черкаської єпархії УПЦ МП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.