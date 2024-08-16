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Виправдовував окупантів і закликав їхати за кордон: клірику Черкаської єпархії УПЦ МП оголосили підозру

Дар'я Куркіна
16 серпня, 2024 п'ятниця
20:15
Кримінал Служба безпеки України

Служба безпеки повідомила про підозру настоятелю храму УПЦ МП на Черкащині, який виправдовував повномасштабну війну РФ проти України та закликав мешканців своєї громади виїжджати за кордон

Зміст

Про це повідомила СБУ.

Мова йде про настоятеля храму Корсунь-Шевченківського благочиння. За даними слідства, він поширював відео серед населення своєї громади із закликами не брати участь у спротиві та виїжджати за межі України.

Водночас фігурант через месенджери поширював відеоматеріали, у яких виправдовував воєнні злочини РФ і прагнув дискредитувати українське військово-політичне керівництво.

Наголошується, що експертиза підтвердила злочинні дії клірика.

"На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - резюмують у СБУ.

Фігуранту загрожує до 8 років за ґратами із конфіскацією майна.

У Службі безпеки уточнюють: від початку повномасштабної війни за публічну підтримку ворога та поширення російської пропаганди підозри отримали 8 кліриків Черкаської єпархії УПЦ МП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше СБУ повідомила про підозру настоятелю храму УПЦ (МП) в тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині Геннадію Шкілю, який закликав разом із Сальдо приєднати регіон до складу РФ.

Теги:
Україна
Росія
УПЦ МП
СБУ
Черкащина
Війна з Росією
пропаганда
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